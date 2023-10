Missione successo esterno per i Lions Bisceglie

Missione successo esterno per i Lions Bisceglie, che saranno di scena al Palaberta di Montegrotto Terme, eccezionalmente alle 16:00, nel match contro la Virtus Padova, valido per la quarta giornata d’andata del girone B del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Fabbri vengono dalla grande vittoria di domenica scorsa, quando al PalaDolmen i nerazzurri si sono imposti di ben 29 lunghezze sulla malcapitata Andrea Costa Imola, che ha finalmente segnato un punto di inizio nella stagione dei Lions, con la prima vittoria e una prestazione da quasi 100 punti, seppur con delle percentuali ancora migliorabili per l’imminente incontro.

Momento complicato invece per i padroni di casa, sconfitta per gli avversari dei nerazzurri contro Imola nel precedente turno infrasettimanale; turno di stop nello scorso weekend, quando Padova avrebbe dovuto giocare contro Lumezzane, ma la tragica scomparsa del lungo dei lombardi Samuel Dilas.

Il roster in mano a coach De Nicolao è composto da giocatori esperti, veterani della categoria, come l’esterno Scanzi, che viaggia a 14.3 punti di media, o Schiavone, vera e propria bandiera dei veneti. Nonostante ciò la missione è il successo esterno per i Lions, dando seguito così alla vittoria del turno precedente, puntando così a scalare la classifica.

Il match sarà arbitrato da Bruno Licari di Marsala (Trapani) e Lanfranco Rubera di Bagheria (Palermo). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Francesca Zecchinato di Padova (segnapunti), Luca Trivillin di Vicenza (cronometrista) e Silvia Milan di Salzano (addetto ai 24”).

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA