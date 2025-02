Missione salvezza per l’Unione Calcio nel turno infrasettimanale di Eccellenza

Missione salvezza per l’Unione Calcio, che deve guadagnare sul campo i punti necessari per uscire dalla zona play-out e deve farlo a partire dal match delle 15:00 di quest’oggi; quando al Di Liddo andrà in scena il 30° turno del campionato di Eccellenza pugliese, in cui gli azzurri ospiteranno il Canosa.

Gli uomini di Angelo Monopoli stanno vivendo un periodo complicato: nel 2025 è arrivata solo una vittoria, 4-0 interno al Ginosa, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte nelle otto partite disputate dagli azzurri. A seguito di questi risultati i biscegliesi sono scivolati al 13° posto in graduatoria, fronteggiando così un pericolo play-out da allontanare già a partire dal match di quest’oggi.

Gli ospiti però sono degli avversari temibili: il Canosa occupa il 5° posto in classifica con 46 punti, risultato che permette ai rossoblù di occupare l’ultimo posto della zona play-off. Per non farsi scavalcare dalle inseguitrici, il Canosa cercherà di imporsi come accaduto nella gara di andata; quando i rossoblù si imposero sugli azzurri per 1-0.

Rinviata, invece, la trasferta del Bisceglie Calcio sul campo della capolista Barletta a causa dell’impegno dei padroni di casa in Coppa Italia vittoriosi ieri sera 2-0 sul Santa Maria Cilento.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI