Mese di aprile molto intenso e ricco di soddisfazioni per il karate biscegliese

La Bisceglie del karate continua a stupire e si regala una domenica da autentica protagonista alla fase regionale dei campionati nazionali Esordienti svoltasi ai Noicattaro lo scorso 16 aprile.

I ragazzi del Gruppo Sportivo Bersaglieri Esercito guidati dal maestro Francesco Simone hanno infatti ottenuto tre pass per la fase finale, in programma al Pala Pellicone di Ostia il prossimo 6 e 7 maggio. Ester Siciliani ha conquistato uno splendido argento nella categoria 56 kg mentre, tra gli uomini, Sergio Di Benedetto ha concluso al terzo posto nella categoria 58 kg. Fuori dal podio ma comunque qualificato per il campionato tricolore anche Antonio Lettini che ha chiuso in quinta piazza la prova riservata alla categoria 43 kg.

Prima della rassegna nazionale, però, la formazione biscegliese si cimenterà nel prestigioso Open d’Italia Adidas, giunto alla diciassettesima edizione, in programma dal 21 al 23 aprile a Rimini e valevole come prova WKF (la federazione mondiale di riferimento per la disciplina). Saranno Alice Simone nella categoria 47 kg e Aron Pantaleo Sancilli in quella +55 kg a difendere i colori biscegliesi in questa importante kermesse che precederà un altro appuntamento molto importante per l’allieva del maestro Simone, impegnata lunedì 24 aprile nelle selezioni dei CTR games.