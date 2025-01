Meritato successo per i Lions Bisceglie contro Molfetta / CLASSIFICA

Dodicesimo trionfo stagionale per i Lions Bisceglie, che si impongono per 67-62 contro il Molfetta, nel match valido per l’ottava giornata di ritorno del girone G di Serie B2.

I nerazzurri reagiscono ad una settimana complessa, contraddistinta da acciacchi ed attacchi influenzali per alcuni membri del roster, dando vita ad un’ottima prestazione nei confronti di una compagine ostica come il Molfetta guidata dall’ex di turno Fabbri. Sul parquet del palasport di Ruvo sono gli avversari a partire meglio, trascinati dagli strappi dello statunitense Gulley, che ha firmato l’allungo nel secondo quarto. Nella terza frazione Dip e compagni si rendono protagonisti di un’importante rimonta, con un ritmo incalzante di punti dalla media distanza e una difesa particolarmente solida. Il break di 12-0 realizzato dai biscegliesi mette in discesa l’incontro a favore della squadra allenata da coach Saputo. Nel finale di gara il tentativo di reazione degli ospiti risulta vano, complice la freddezza di Rodriguez dalla lunetta, che chiude la contesa sul punteggio di 67-62. Grande prova di forza per i nerazzurri, che portano a casa una sfida delicata e consolidano il quinto posto in graduatoria. A tre turni dalla fine della regular season i Lions hanno la possibilità di mettere una seria ipoteca all’accesso ai play-in gold. Sarà fondamentale il prossimo incontro in trasferta a Ruvo, in cui i nerazzurri dovranno dare seguito alle ultime incoraggianti prestazioni.

Lions Bisceglie-Virtus Molfetta 67-62

Lions Bisceglie: Rodriguez 17, El Agbani 8, Dancetovic 8, Okiljevic 9, Dip 17, Trentini 7, Colombo 1, Cavalieri. N.e.: Di Camillo, Camporeale, Del Rosso. All.: Saputo.

Virtus Molfetta: Bertoni 3, Natalini 4, Sirakov 11, Filtness 14, Gulley 12, Bergamo 13, Jankovic 5, Balladino, D’Apice. N.e.: Arifkhanov, Savoia. All.: Fabbri.

Arbitri: Mogavero di Bellizzi (Salerno), Conforti di Matera.

Parziali: 19-19; 27-36; 52-45.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Bisceglie 19/40, Molfetta 18/35. Tiri da tre: Bisceglie 7/21, Molfetta 4/24. Tiri liberi Bisceglie 8/11, Molfetta 14/17. Rimbalzi: Bisceglie 30, Molfetta 36. Assist: Bisceglie 12, Molfetta 9.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI