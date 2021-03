Meridiana Cup Taranto, Elena Di Liddo primeggia nei 100m farfalla

Si conclude positivamente l’esperienza di Elena Di Liddo in occasione della terza edizione della Meridiana Cup Taranto, Manifestazione andata in scena sabato 13 e domenica 14 marzo, che nel corso degli anni ha attirato l’attenzione di diversi nuotatori di interesse nazionale.

La biscegliese è scesa in vasca per i 100m farfalla, specialità in cui detiene il record nazionale assoluto. La nuotatrice tesserata per il Circolo Canottieri Aniene ha primeggiato fin dai primi metri. La classifica generale ha visto Elena Di Liddo in prima posizione (con il tempo di 57”02), seguita dalla classe 2003 Fabiana D’Ambrogio (1’03”19). Chiude il podio Alice Di Maggio con il crono di 1’03”35.

Archiviata la Meridiana Cup Taranto, Elena Di Liddo sarà nuovamente impegnata nei campionati italiani assoluti primaverili (in programma dal 31 marzo al 3 aprile). Competizione ad alto tasso agonistico, in cui c’è in palio il pass per i giochi olimpici di Tokyo nella specialità dei 100m farfalla.