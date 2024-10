Mercurio e Latorre i due nuovi rinforzi per l’attacco del Bisceglie

Uno ha già avuto modo di scendere in campo, per qualche minuto, nella partita vinta domenica a Canosa contro il Galatina; l’altro ha invece appena firmato ed è pronto a dare il suo contributo alla causa del Bisceglie. Stiamo parlando di Giovanni Mercurio e Gonzalo Latorre, i due nuovi rinforzi per l’attacco del Bisceglie.

Mercurio, barese classe 2003, è una seconda punta veloce e agile nello stretto. Ha mosso i primi passi, a livello giovanile, con Area Virtus Ludi di Bitritto e Levante Azzurro di Bari, con un passaggio anche al Chievo Verona prima di tornare a Bari e riprendere la trafila delle giovanili nella Primavera biancorossa. Con i Galletti ha giocato anche in prima squadra, nella Serie C 2020/21, disputando 5 gare di stagione regolare e una di playoff; l’anno successivo 17 partite con la Primavera del Napoli. Nell’estate 2022 ha iniziato definitivamente la sua carriera fra i senior: Fidelis Andria in C, Casarano e Cavese in D le maglie indossate.

Latorre, classe 1996 nato a Montevideo (Uruguay), è invece reduce dalla stagione scorsa nel Girone B dell’Eccellenza Pugliese, dove con la maglia dell’Atletico Racale ha vinto la classifica dei cannonieri con 16 gol. La sua carriera è iniziata in uno dei club più prestigiosi dell’intero Sudamerica, il Peñarol, ed è proseguita con esperienze a varie latitudini, dapprima nello stesso Uruguay all’Atenas, poi in Brasile al Cruzeiro, in Italia alla Sambenedettese, di nuovo in Uruguay al Cerro Largo e ancora in Brasile alla Desportiva Ferroviaria. Tornato stabilmente in Europa nel 2022, Latorre ha disputato la stagione 2022/23 in Albania, con la maglia del Devolli, e quella successiva in Salento, a Racale, nel girone più a Sud fra i due che componevano, fino a pochi mesi fa, l’Eccellenza pugliese. Gonzalo è stato non soltanto capocannoniere, ma anche l’unico a superare quota 15 gol nell’intero girone.