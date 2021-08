Mercato Virtus Bisceglie, ufficializzate le prime due operazioni

La Virtus Bisceglie ha ufficializzato due importanti operazioni di mercato con l’arrivo di Davide Matera e Raffaele Cipri.

Esterno offensivo classe 2001, Matera si è messo in evidenza ad inizio carriera con la maglia di Corato (segnando 26 reti). Nell’annata successiva, in Eccellenza, Matera ha collezionato 18 presenze con un gol. Nel 2019-2020 il giocatore originario di Andria subisce un brutto infortunio ed è costretto a stare fermo per tutto l’arco di stagione, prima di arrivare in casa Virtus Bisceglie.

Coratino, classe 1998, Cipri invce è un mediano che garantisce al tempo stesso quantità e qualità. La carriera del neo acquisto della Virtus comincia nei settori giovanili di Fidelis Andria, Bisceglie, Barletta e Matera con le prime apparizioni a livello dilettantistico con la maglia del Corato (tra Promozione ed Eccellenza) e un’annata alla Virtus Andria in Prima categoria (5 reti realizzate).

Il primo impegno stagionale per la Virtus Bisceglie è fissato domenica 19 settembre con l’andata del turno inaugurale di Coppa Puglia, competizione riservata alle squadre di Prima e Seconda categoria. Sette giorni più tardi, domenica 26, il via al campionato.