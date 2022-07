Mercato Unione Calcio: torna bomber Manzari, rinnovi per Amoroso e Lullo

Comincia con tre nomi importanti il mercato dell’Unione Calcio Bisceglie che tra conferme e ritorni ufficializza Manzari, Amoroso e Lullo.

Per Gennaro Manzari si tratta di un ritorno alla corte del presidente Enzo Pedone ,dopo la breve parentesi nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia del Barletta. L’attaccante barese classe ’85 proverà a bissare le 12 marcature siglate in 11 presenze con la maglia dell’Unione.

Continua l’avventura in maglia azzurra per Alessandro Amoroso. Per l’attaccante classe ’97, cresciuto nel settore giovanile dell’Unione Calcio, l’obiettivo minimo è quello di migliorare il bottino di 8 reti siglate nello scorso campionato e contribuire nel migliore dei modi con prestazioni importanti alla indicazioni di mister Rumma.

Di assoluto valore anche il rinnovo del rapporto con Giovanni Lullo. Per l’estremo difensore andriese, classe 1997, si tratterà della settima stagione in maglia azzurra. Numeri che fanno di Lullo uno dei punti di riferimento dello spogliatoio biscegliese.