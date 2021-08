Mercato Unione Calcio, ecco Schirone e Manzari

Dopo l’innesto di Vincenzo Piarulli, anticipato da ben dieci conferme, in casa Unione Calcio si registra l’arrivo di altri due volti nuovi.

Si tratta dell’ esterno difensivo, Michele Schirone, e dell’attaccante Gennaro Manzari .

Barese, classe ’82, Schirone rappresenta un tassello di indubbia esperienza per il sodalizio biscegliese, viste le sue numerose avventure tra serie C e Dilettanti.

La sua carriera prende il via con il Rutigliano in serie D, torneo vinto nel 2000 con il Martina, sino all’approdo tra i professionisti nel 2003 con il Chieti. Locorotondo, Fasano, Corato e Bisceglie Calcio sono state le tappe successive del suo percorso sportivo, sino alle più recenti stagioni in forza a Terlizzi, Corato, Bitonto e Nerostellati (eccellenza abruzzese).

Numerose sono state le soddisfazioni personali per Schirone, tra finali playoff e campionati al vertice, un bagaglio che il neoacquisto azzurro metterà a disposizione del sodalizio azzurro e dei suoi più giovani compagni di squadra.

Nel reparto avanzato, inoltre, il sodalizio azzurro mette a segno un vero e proprio colpo da novanta con l’innesto di Gennaro Manzari.

Attaccante purosangue, classe 1985, il “Condor” è uno degli attaccanti più prolifici del panorama dilettantistico pugliese, con oltre duecento gol in carriera.

Il neoacquisto azzurro ha alle spalle una lunga carriera in piazze importanti: Andria, Monopoli, Terlizzi, Molfetta, Locororotondo, Trani, sino alle più recenti avventure con le maglie del Bitonto (45 gol in due stagioni e serie D sfiorata), Corato, Sly United, Massafra e Città di Mola.

Manzari è già parte integrante del gruppo guidato da mister Rumma che sta portando a termine la seconda settimana di preparazione.