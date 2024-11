Mercato senza sosta per il Bisceglie, definiti gli arrivi di Taccogna e Forbes

Procede senza sosta il mercato del Bisceglie che oggi ha definito gli arrivi di Felice Taccogna e Ivan Forbes.

Taccogna è un terzino destro naturale capace di giocare anche a sinistra, abilità non da poco in un torneo che richiede grande spirito di adattamento alle situazioni in tempo reale. Dopo aver completato la trafila delle giovanili al Matera, ha esordito nella prima squadra biancazzurra nel gennaio 2018 in Serie C, dopo una parentesi alla Fortis Altamura. Successivamente ha vestito la maglia del Rotonda in Serie D (per lui 19 presenze) prima di restare nella categoria trasferendosi però in Lombardia alla Caronnese, con cui è sceso in campo 18 volte fra Girone A e Coppa Italia Dilettanti nella stagione 2019/20. Dopo un nuovo breve passaggio a Rotonda, è poi tornato nella sua Puglia dove ha accettato le sfide proposte da US Mola, Molfetta Calcio e Nuova Spinazzola.

Forbes, nato il 1° dicembre 1986 e possessore della doppia cittadinanza portoghese e della Guinea-Bissau, ha saputo da parte sua sgomitare nelle competitive serie inferiori inglesi, dove ha vestito fra il 2006 e il 2011 le maglie di Kingsbury London Tigers (in due periodi differenti), Dorchester Town e Havant & Waterlooville. Nella fase successiva della sua carriera, tra il 2011 e il 2016, ha giocato nella massima serie cipriota vestendo le divise di Akritas Chlorakas, AEK Kouklia, Pafos FC ed Ermis Aradippou. La sua dimensione esatta si è però rivelata l’Italia: arrivato al Monopoli, in Serie C, nell’agosto del 2016, Ivan ha giocato anche nel Madrepietra Daunia e nell’Ostuni prima di affermarsi nel Fasano, dove fra il 2018 e il 2020 e fra il 2021 e il 2023 ha collezionato in Serie D 138 presenze complessive fra campionato, Coppa Italia e playoff, con 19 gol e 8 assist all’attivo. Ha inoltre giocato a Brindisi e Massafra, prima di vestire la maglia dell’Arboris Belli dove lo scorso anno ha realizzato 13 gol.