Mercato senza sosta per il Bisceglie Calcio, ecco l’attaccante Cecconi

Ulteriore operazione in entrata per il Bisceglie che si aggiudica le prestazioni dell’attaccante Giacomo Cecconi.

Nato a Rimini il 9 febbraio 1995, Cecconi è cresciuto nelle giovanili del Bologna e del Rimini. Nella stagione 2014-2015 è approdato in serie D con la maglia della Correggese e, nel mercato di riparazione, ha firmato per il Potenza all’epoca militante in serie D ed, ironia della sorte, segnando la rete decisiva nel match contro il Bisceglie valevole per il secondo turno dei playoff promozione in serie C al 113’.

Nel marzo 2016 è passato al San Marino e, nell’estate dello stesso anno, ha indossato la casacca del Rimini approdando poi al Fya Riccione. Nel 2017 il neo acquisto nerazzurro viene tesserato per il Romagna Centro siglando 16 reti. Le ottime prestazioni gli sono valse il salto di categoria con il Rimini e, nel mese di gennaio è passato in prestito all’Arzachena andando a segno in 6 occasioni tra cui una tripletta al Siena.

Cecconi, la stagione 2019-2020 l’ha iniziata nella Pro Vercelli e l’ha conclusa nel Picerno, mentre, nell’estate del 2020, ha indossato della Pianese.