Mercato Lions Bisceglie, preso il centro Gianluca Tibs

Dopo gli annunci di Gabriel Dron e di Edoardo Fontana, la rosa dei Lions Bisceglie si arricchisce con un nuovo centro: Gianluca Tibs.

Il cestista 21enne sarà di grande aiuto alla formazione nerazzurra, soprattutto in termini di esperienza. Tibs, dopo aver militato in serie C con Torino, è riuscito a fare il salto di qualità nella lega A2 con la maglia della Poderosa Montegranaro, per poi tornare in serie B. Il nuovo giocatore dei Lions ha sviluppato le sue caratteristiche nelle ultime stagioni in forza alla Sutor Montegranaro, riuscendo ad ottenere più minutaggio in campo e diventando un interessante prospetto nel suo ruolo, nonostante sia ancora “under”.

La dirigenza nerazzurra punta sui giovani in vista della stagione 2021-2022; l’acquisto di Tibs porterà anche grande concretezza e fisicità su entrambi i lati del campo.