Mercato Lions Bisceglie: presa l’ala-pivot Del Sole, ufficiale anche una cessione

Novità di mercato in casa Lions Bisceglie che in mattinata hanno ufficializzato l’arrivo di Leonardo Del Sole.

Ala-pivot abruzzese classe 2000 (200 cm per 90 kg) Del Sole nelle 21 gare giocate in questa annata con la canotta del Pescara Basket, (girone D di Serie B) ha messo a segno una media di 11.9 punti in 35.2 minuti di impiego sul parquet, con il 43% nel tiro da due, il 26% dal perimetro e il 71% dalla lunetta. Un supporto importante, da parte del nuovo arrivato, giungerà senza dubbio a rimbalzo (media di 5.2 a Pescara) e più in generale in fase difensiva. Il suo utilizzo permetterà di dare riposo sia a Marcelo Dip che a Matteo Bini, incrementando in modo significativo la qualità e la quantità delle rotazioni.

Leonardo Del Sole ha già raggiunto Bisceglie e partecipato all’allenamento odierno. Domenica 5 marzo debutterà in occasione della trasferta sul rettangolo di Monopoli.

Contestualmente, i Lions Bisceglie hanno acconsentito al trasferimento di Armando Verazzo, ingaggiato dalla Del. Fes Avellino.