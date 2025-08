Mercato: la Virtus Bisceglie conferma il laterale Andrea Quacquarelli

La Virtus Bisceglie resta molto attiva sul mercato e conferma il laterale mancino Andrea Quacquarelli, punto di riferimento della retroguardia biancazzurra durante la scorsa stagione e protagonista della rincorsa salvezza dell’ultimo campionato di Promozione.

Classe 2001, Quacquarelli ha saputo imporsi per la sua duttilità (può giocare anche come centrale di difesa) e per le sue qualità difensive; diventando una certezza in mano a mister Strippoli. Tra le altre, il calciatore biancazzurro ha vestito le maglie di Lanciano, United Sly Bari, Corato e Audace Cerignola in Serie D. (Foto: Cristina Pellegrini)