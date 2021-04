Mercato, la Diaz saluta il brasiliano Rafa Giorgio

Operazione in uscita per la Diaz che annuncia la cessione di un elemento del roster a disposizione del tecnico Giuseppe Di Chiano.

“La Asd Diaz Bisceglie comunica in via ufficiale – si legge nella nota del club – la cessione del calcettista Rafael Giorgio alla Asd Isola 5. Il club presieduto da Giuseppe Cortellino ringrazia Giorgio per la disponibilità e la professionalità mostrata in questi mesi in cui ha contribuito in maniera importante alle fortune stagionali del club, al tempo stesso augura un futuro roseo dal punto di vista professionale ed umano”.

Giunto ufficialmente in terra biscegliese lo scorso 9 gennaio, Rafa Giorgio ha dato subito una impronta importante alla sua esperienza in biancorosso. Nove le reti realizzate in tutto, adesso l’esperienza all’Isola C5 (Serie C1 veneta).