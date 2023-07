Mercato: Kevin Cisse è il nuovo attaccante del Bisceglie Calcio

Un centravanti dinamico e al contempo forte fisicamente, tanto scaltro dal punto di vista tattico quanto abile nel dialogo con i compagni di squadra. È l’identikit di Salif Pape Cisse, meglio noto come Kevin, neo attaccante del Bisceglie Calcio.

Classe 1996, originario di Dakar e in possesso di passaporto francese, Cisse si è messo in evidenza nella seconda metà della scorsa stagione tra le fila dell’Us Mola, con cui ha realizzato 5 reti in 6 partite sfornando diverse prestazioni di spessore tutt’altro che passate inosservate agli addetti ai lavori. Transitato dalle giovanili dell’Atalanta, nella prima parte del suo percorso agonistico Cisse ha militato in diverse società lombarde contribuendo alla vittoria di due campionati di Eccellenza (in forza allo Scanzorosciate e al Brusaporto) con annesso debutto in serie D. A seguire la punta centrale senegalese ha indossato la maglia dell’Urbino Calcio (2021) e quindi del Salsomaggiore, con cui ha trionfato nella fase regionale emiliano-romagnola di Coppa di Eccellenza perdendo di misura la finalissima nazionale contro il Barletta. Nella fase iniziale della scorsa stagione ha ben figurato nel massimo torneo laziale con il Terracina e l’Anzio prima del già citato trasferimento in Puglia, a Mola.

Nel corso delle sue esperienze Kevin Cisse ha sempre mantenuto un’ottima media realizzativa raggiungendo spesso la doppia cifra in stagione, obiettivo che si prefigge di raggiungere anche in questa nuova tappa, da interpretare come uno snodo fondamentale nella sua carriera verso latitudini calcistiche più elevate.