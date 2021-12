Mercato: il Bisceglie Femminile riaccoglie Vanessa, ufficiale anche una cessione

Doppia operazione di mercato per il Bisceglie Femminile che nelle ultime ore ha ufficializzato un acquisto ed una cessione.

Partendo in ordine cronologico, nella mattinata di ieri è sbarcata in Puglia Vanessa Jimenez Alcaraz che torna a vestire la maglia del Bisceglie Femminile. La laterale classe 1993 aveva, infatti, giocato in neroazzurro nella prima parte della stagione 2019/20 passando poi al Kick Off nel mercato dicembrino. Vanessa dopo l’esperienza lombarda ha poi giocato nelle fila del Gran Canaria (A) e successivamente Costa Sur (A2) sempre nel campionato spagnolo. Adesso il ritorno in Italia ed in Puglia per dare il suo contributo alla compagine del presidente Abbattista.

Nella stessa giornata si è perfezionato il trasferimento di Rebecca Pati alla Nox Molfetta, compagine che milita nel campionato di Serie A2, girone C. A Pati la famiglia del Bisceglie Femminile augura un buon proseguimento di stagione e successi futuri a livello personale e di squadra.