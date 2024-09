Mercato frenetico in casa Bisceglie Calcio, ufficializzate cinque operazioni in entrata

De Marzo

Giornata a dir poco frenetica in casa Bisceglie Calcio che ha ufficializzato per cinque operazioni di mercato nel giro di poche ore.

Procedendo in rigoroso ordine temporale i neroazzurri stellati sono partiti dall’innesto dell’esterno, classe 2005, Giovanni De Marzo. che nella stagione 2023/2024 ha raccolto 8 presenze nel campionato Primavera 2 con il Bari, ed è anche sceso in campo dall’inizio nella gara di secondo turno della Coppa Italia Primavera giocata dai Galletti contro i pari età del Perugia, con un gol segnato nel 5-3 finale per gli umbri.

Spazio poi al giovane portiere Francesco Lacerenza (2005). Cresciuto nel Barletta, Lacerenza si è distinto per le sue qualità fra i pali completando la trafila delle giovanili del club biancorosso, a parte una parentesi al Canosa nella stagione 2021/2022. La sua prima esperienza fra i “grandi” risale allo scorso anno, quando dal Barletta è passato al Soccer Trani.

Lacerenza

La rosa a disposizione del nuovo mister Loseto, si rafforza anche con l’arrivo di Gioacchino “Chicco” Carullo, terzino sinistro (1999), che ha conosciuto il tecnico barese nella sua esperienza al Bitonto, nella stagione 2022/2023. Nella stagione 2023/2024 ha iniziato al Gladiator per concludere al Portici, sempre in Serie D.

L’opera di rafforzamento della rosa passa anche da un nuovo innesto per il reparto arretrato: Davide De Vivo, classe 2003. Cresciuto nella Casertana, con cui ha anche esordito in Serie C, De Vivo ha imboccato la strada verso la Puglia qualche settimana dopo, sposando la causa del Team Altamura in Serie D, dove con 11 presenze condite da un gol nella prima parte della stagione 2021/2022 ha attirato l’attenzione della Sampdoria, che lo ha a sua volta accolto inserendolo nei ranghi delle squadre blucerchiate Under 18 e Primavera. Tornato fra i “grandi” nell’annata successiva, De Vivo ha vestito prima la maglia del Matera in D e poi, sempre in quarta serie, quella del Paternò dopo il mercato invernale. Lo scorso anno è tornato nella sua Campania giocando la prima parte del campionato con la Real Aversa e la seconda con il Givova Capri Anacapri, in entrambi i casi nel difficile campionato di Eccellenza campana.

De Vivo

Giornata conclusa con il ritorno di Matteo Pedrini, centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta. Dopo una più che discreta stagione al Rezzato (24 presenze complessive, 2 gol e 4 assist), Pedrini ha poi giocato fra l’estate del 2019 e il gennaio del 2021 alla Giana Erminio e al Grosseto, in Serie C, trasferendosi poi al Bisceglie (sempre in terza serie) nel mercato invernale della stagione 2021/2022. Con la maglia del club stellato ha raccolto, all’epoca, 10 presenze fra campionato e playout. Dopo aver iniziato in terza serie anche l’annata successiva, con la maglia del Mantova, Pedrini è poi andato a giocate dal mese di gennaio nel campionato di San Marino, alla Virtus Acquaviva, vincendo a fine stagione la Coppa del Titano (per lui anche un gol nel 3-1 inflitto in finale alla Tre Penne). Tornato nei campionati italiani a settembre 2023, la scorsa stagione si è “diviso” fra Tivoli nella prima parte dell’anno e Atletico Ascoli nella seconda, in entrambi i casi in Serie D.