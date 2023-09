Mercato Diaz: preso il pivot D’Elisa, ufficiali altri due ritorni

Tre operazioni eseguite nel giro di pochi giorno in casa Diaz Bisceglie in vista del prossimo campionato di serie B di calcio a cinque.

La notizia più importante riguarda l’acquisto di Nicola D’Elisa. Reduce dall’esperienza a Canosa con gradi da capitano, D’Elisa in passato ha vestito anche la maglia del Chieti. Per il bomber di Margherita di Savoia una nuova esperienza, questa volta a Bisceglie sotto la guida di mister Di Chiano.

Le altre due operazioni in entrata dei biancorossi riguardano i ritorni in biancorosso di Natale Di Benedetto e Gianluca Monterisi. I due calcettisti biscegliesi tornano a vestire la maglia della Diaz dopo l’esperienza in C1 con quella del Barletta, dove alla guida del roster c’era un altro ex Diaz, mister Giacomo Di Pinto.

Gli arrivi di D’Elisa, Di Benedetto e Monterisi chiudono in pratica il mercato del club presieduto da Giuseppe Cortellino. Roster che ha cominciato a lavorare al PalaDolmen per preparare al meglio il primo impegno ufficiale della stagione. Diaz che giocherà, infatti il primo match di Coppa della Divisione sabato 23 settembre ospitando in casa la Virtus Libera Forio. Le due compagini sono inserite nel girone P, dove è presente anche il Napoli Futsal di Fulvio Colini, serio candidato alla vittoria del prossimo scudetto.