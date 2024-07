Mercato Diaz: in cinque salutano, Graziani approda al Videoton in A2

Tempo di grandi cambiamenti in casa Diaz che nei giorni scorsi ha comunicato l’uscita di ben cinque elementi che hanno fatto parte del roster nella passata stagione.

Ai saluti l’estremo difensore biscegliese Roberto Graziani che dopo l’ottima stagione giocata da titolare si accasa al Videoton compagine lombarda che disputerà il campionato di Serie A2.

Ai saluti anche Michele Mongelli e Nicola D’Elia dopo una sola stagione in biancorosso. Stesso discorso che vale per lo spagnolo Miguel Garcia Rubio, vero mattatore della Diaz trascinata per lunghi tratti a suon di gol. Ai saluti dopo il ritorno durato pochi mesi per Antonio Iodice.

Diaz che non sta di certo a guardare e che si prepara a piazzare i primi colpi in entrata in visto del prossimo campionato di Serie B.