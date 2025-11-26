Mercato: Claudio Maffei è un nuovo attaccante del Bisceglie

Il Bisceglie Calcio accoglie l’attaccante Claudio Maffei che da oggi, ufficialmente, va a rafforzare una rosa già altamente competitiva in vista della seconda parte di stagione.

Nato a Bari il 23 dicembre 1999, Maffei è un attaccante esperto e duttile, in grado di ricoprire sia il ruolo di punta centrale sia quello di attaccante esterno. La sua carriera ha preso slancio già a livello giovanile con il Bari e il suo iter calcistico lo ha visto calcare anche i campi della Serie C con le maglie di Pisa e Olbia nella stagione 2018/19, Lecco e Pro Sesto fra il 2019 e il 2021, Fiorenzuola e Viterbese nel 2021/22. Tornato in Puglia l’anno successivo, Maffei ha realizzato ben 14 gol nella Serie D 2022/23 con il Bitonto, per poi restare in quarta serie nei due anni successivi con Martina prima e Gravina (da febbraio 2025) poi.

Dopo aver cominciato anche questa stagione con la maglia gialloblù, Maffei ha accettato la sfida propostagli dal Direttore Sportivo Danilo Dammacco, che assieme alla dirigenza ha battuto una nutrita concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni. (Credit foto: Emmanuele Mastrodonato)