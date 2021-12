Mercato: bomber Manzari saluta l’Unione Calcio e passa al Barletta

Operazione in uscita dell’Unione Calcio Bisceglie con l’attaccante Gennaro Manzari ceduto al Barletta. La notizia è stata resa nota tramite una nota ufficiale dal club biancorosso nella serata di ieri.

Attaccante classe 1985, Manzari sino ad ora aveva contribuito a suon di gol, ben 13, al raggiungimento del terzo posto dell’Unione Calcio nel girone A del campionato di Eccellenza Pugliese.

Per il Barletta, primo in classifica con 12 vittorie su 12 gare di campionato disputate, ecco arrivare un altro importante tassello per aumentare la forza di una rosa già fortissima, ma che da oggi può contare sul capocannoniere del girone.