Mercato Bisceglie, tre volti nuovi alla vigilia del derby

Nell’immediata vigilia di una gara importante come quella di oggi contro l’Unione Calcio, il Bisceglie ufficializza tre operazioni di mercato destinate a rendere ancora più ampio il ventaglio di scelte a disposizione di Mister Pino Di Meo: già a disposizione del club, sono pronti a indossare la maglia nerazzurro stellata Mirko Colaci, Benjamin Salvador e Giacomo Zappacosta.

Schierabile come Under (2006), Colaci è un attaccante centrale cresciuto nel Settore giovanile del Lecce disputando i campionati giovanili fino all’Under 17, passando poi alla Primavera del Monopoli. Le sue qualità hanno poi attirato l’attenzione dell’AZ Picerno che lo ha ingaggiato nell’estate del 2024 prima di girarlo al Notaresco, con cui ha disputato 4 gare nel Girone F della Serie D.

Gol e assist promette Benjamin Salvador, trequartista argentino, classe 1999, cresciuto nell’Atletico Club San Martin di Mendoza, passato dalla Spagna all’UD San Pedro ed esploso, in Italia, nel 2022/23 dell’Eccellenza calabrese, con la maglia della ReggioMediterranea, con 13 gol realizzati. Nel 2023/24 ha vestito la maglia dell’Afragolese (Eccellenza campana) mettendo a segno 6. Dopo un breve passaggio al Soriano, di nuovo nell’Eccellenza calabrese, Benjamin ha scelto Bisceglie.

Ultimo di questa rassegna è Giacomo Zappacosta. Il centrocampista abruzzese, classe 1988, è cresciuto nel Pescara, con cui è stato più volte aggregato alla Prima Squadra impegnata in Serie B, ha trascorso parte della stagione 2007/08 alla Fiorentina, dove ha vestito la maglia della Primavera, prima di andare in prestito alla Pro Patria. In quel periodo, tra l’altro, ha fatto parte della Rappresentativa Nazionale Under 20 della Lega Pro, con cui ha disputato alcuni incontri internazionali. Le esperienze successive hanno visto Zappacosta impegnato con le maglie di Barletta, Lecce, L’Aquila, Catanzaro, Martina Franca, Lupa Roma, Sambenedettese, Lumezzane, Francavilla, Rotonda, Nardò, Brindisi, Gravina, Gallipoli e Canosa: complessivamente ha raccolto 140 presenze a livello di Serie C e 108 a livello di Serie D. (Foto: Bisceglie Calcio)