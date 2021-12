Mercato Bisceglie Calcio, torna il portiere Ndiaye

Torna a Bisceglie Alessandro Ndiaye, portiere classe 2001 che ha già fatto parte della compagine nerazzurra durante le due annate di serie C che vanno dal 2018 al 2020.

In quel periodo l’estremo difensore di origini senegalesi ha difeso i pali della formazione Berretti del Bisceglie meritandosi anche diverse chiamate in prima squadra, fino a diventare a tutti gli effetti il terzo portiere della rosa di Serie C.

Al termine dell’esperienza in nerazzurro, a luglio 2020, Ndiaye sceglie di vestire la casacca della Vigor Trani, in Eccellenza, per mettersi in mostra e vivere le prime esperienze da titolare nei “grandi”.

Adesso il ritorno a Bisceglie sotto le cure di mister Vincenzo Marinacci, il quale rappresenta una figura importante nel percorso di crescita di Alessandro e al quale il neo portiere nerazzurro è molto legato.