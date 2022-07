Mercato Bisceglie Calcio: si uniscono al gruppo Conzolazio, Paolillo e Stele

Continua spedita la campagna acquisti del Bisceglie Calcio: dopo i ritorni di Fanelli e De Vivo, approdano in terra biscegliese Michele Consolazio, Ruggiero Paolillo e Cristian Ezequiel Stele.

IL PROFILO DI MICHELE CONSOLAZIO:

Un grande rinforzo per l’attacco di mister Cinque. L’attaccante classe 1990 è stato un vero trascinatore di San Severo lo scorso anno. Il sanseverese si è fatto le ossa nel periodo in cui militava al Real Guglionesi dal 2016 al 2020, per poi diventare un punto fermo della squadra della sua città natale: lo scorso anno 22 presenze e 4 gol.

IL PROFILO DI CRISTIAN EZEQUIEL STELE:

Dopo diversi nomi in tema centrocampo e attacco, ecco che arriva un importante innesto in zona difesa centrale. Nato a Mar Del Plata in Argentina nel 1991, Stele è una garanzia, grazie al suo fisico robusto che mantiene allo stesso tempo una buona agilità atletica. Tanta esperienza per lui, prima di approdare al Virtus Matino, è sceso in campo 16 volte nella primera nacional argentina. Stele sa anche inquadrare la porta, lo dimostrano i 2 gol dello scorso anno tra le fila di Trinitapoli.

IL PROFILO DI RUGGIERO PAOLILLO: Centrocampista giovane di grande prospetto. Nato nel 1998 a Barletta ha maturato diverse esperienze con le maglie di Andria, Fasano, Unione Calcio Bisceglie e Real Siti. 17 presenze tra serie C e leghe minori.