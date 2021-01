Mercato Bisceglie Calcio: in prestito dal Cittadella arriva Bassano

Nuovo innesto in casa Bisceglie Calcio per quanto concerne il reparto arretrato. Alla corte di mister Bucaro arriva, con la formula del prestito secco, il terzino Gianluca Bassano.

Nato da Empoli il 5 gennaio 1999, Bassano è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e del Prato. La prima esperienza a livello di prima squadra la effettua con il Ghivizzano Borgoamozzano (serie D) collezionando 31 presenze. Le ottime prestazioni gli valgono il ritorno a Prato, sempre in D, indossando la casacca della squadra toscana in 50 apparizioni per due stagioni.

In estate, Bassano firma con il Cittadella (serie B) debuttando in Coppa Italia nel match vinto per 3-1 contro il Novara e venendo convocato in tre gare del campionato cadetto (Monza, Pescara ed Empoli) senza scendere in campo. Ora l’opportunità di indossare la maglia nerazzurro stellata.

Foto: Acprato.it