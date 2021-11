Mercato Bisceglie Calcio, ceduto il centrocampista Adriano Casella

Operazione in uscita per il Bisceglie Calcio che nella tarda mattinata odierna ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Adriano Casella al Giarre, club siciliano militante nel girone I di serie D.

Classe 2000, biscegliese purosangue, Casella vivrà dunque la sua seconda esperienza isolana dopo quella maturata nel 2018 al Biancavilla. Calciatore dotato di buona tecnica e grande dinamismo, Casella ha collezionato nella scorsa stagione 5 presenze in nerazzurro tra i professionisti ed in passato si è distinto anche in altre piazze blasonate come Andria.

“La dirigenza stellata, con a capo il presidente Vincenzo Racanati – si legge nella nota – formula ad Adriano i migliori auspici per un brillante e proficuo proseguimento di stagione”.