Mercato Atletico Bisceglie: preso Marco Sinigaglia, rinnovo per Vincenzo Di Leo

L’Atletico Bisceglie annuncia due importanti novità per la stagione 2025-2026: l’arrivo del centrocampista Marco Sinigaglia e la conferma dell’attaccante Vincenzo Di Leo.

Classe 2005 e biscegliese doc, Marco Sinigaglia (in foto slider) ricoprirà il ruolo di mediano davanti alla difesa nel modulo 4-2-3-1. Cresciuto nel settore giovanile del Bisceglie Calcio, ha militato nelle formazioni Under 15 e Under 17 nei campionati nazionali, fino a diventare capitano dell’Under 19 vincitrice del girone regionale. L’esordio in prima squadra è arrivato in Eccellenza nella stagione 2023-2024, nella gara contro il San Severo. Lo scorso anno ha giocato in Promozione con il Don Uva fino a un infortunio che ne ha limitato l’impiego. Ora, pienamente recuperato e fortemente voluto da mister Preziosa, è pronto a cogliere la sua prima vera occasione in una squadra maggiore della città.

Rinnovo invece per Vincenzo Di Leo (in foto in basso), punta centrale classe 2005, anch’egli biscegliese. Formatosi nelle giovanili del Real Bisceglie, ha iniziato da esterno per poi affermarsi come centravanti. Dopo una stagione al Molfetta Calcio in Eccellenza e una al Bisceglie Calcio, dove ha vinto il campionato juniores regionale, Di Leo è approdato all’Atletico Bisceglie. Qui ha siglato il primo storico gol del club in Terza Categoria, il 3 novembre 2024 contro la Virtus Molfetta, ma un infortunio al ginocchio lo ha costretto a un lungo stop. Tornato in campo nell’ultima giornata e in Coppa Puglia, l’attaccante è determinato a trasformare la prossima annata in quella del riscatto. (Foto: Sergio Porcelli)