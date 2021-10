Memorial Sandri, quarto posto per il Bisceglie Femminile

Si chiude con un quarto posto finale la partecipazione del Bisceglie Femminile all’ottava edizione del “Memorial Sandri”, andato in scena ieri a Fiano Romano.

Ad una settimana dall’esordio in campionato, sabato 9 al PalaDolmen contro la Kick Off, le neroazzurre hanno potuto saggiare la propria condizione in rapporto a tre avversarie che si troveranno lungo il cammino in Serie A. Il roster allenato da Giuseppe Di Chiano, privo di capitan Nicoletti e Marino, ha perso di misura la semifinale contro le padrone di casa ed organizzatrici della Lazio (1-0). Sconfitta anche nella finalina per il terzo posto contro il Città di Falconara che si è imposto per 2-0.

Torneo vinto dal Bitonto, capace di imporsi sul Falconara in semifinale per poi aggiudicarsi il trofeo superando la Lazio 3-2 in finale. Bisceglie Femminile che deve cercare di recuperare le indisponibili in vista dell’esordio in campionato per cercare di partire con il piede giusto sin dall’esordio.

SEMIFINALI

Lazio-Bisceglie 1-0 (Grieco)

Falconara-Bitonto 0-2 (doppietta Cenedese)

FINALI

3°/4° posto: Bisceglie-Falconara 0-2 (Janice Silva, Pato)

1°/2° posto: Bitonto-Lazio 3-2 (doppietta Lucilèia, Cenedese; Pinheiro, Neka)