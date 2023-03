Medaglie prestigiose per i fratelli Papagni al Trofeo delle Regioni di Kata e Kumite

Risultati importanti quelli conseguiti dai biscegliesi Fabrizio e Federico Papagni in occasione del Trofeo delle Regioni di Kata e Kumite che si è svolto domenica 26 febbraio a Noicattaro.

Al PalaPertini in una platea che ha visto presenti ben 190 atleti pugliesi, Federico Papagni ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under 18-61 Kg, mentre Fabrizio ha portato a casa un bronzo nella categoria Over 18 +84Kg.

I primi classificati rappresenteranno la nostra regione al Campionato italiano a Rappresentative Regionali che si terrà a Roma il 18 e 19 marzo.