Medaglia d’argento ai Campionati Italiani di danza sportiva per il biscegliese Samuel Venosi

Crescita costante, unita a risultati importanti conseguiti negli ultimi mesi per il ballerino biscegliese Samuel Venosi che ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di danza sportiva.

Venosi, assieme alla sua compagna di ballo Rossella Visconti di Ruvo di Puglia, lo scorso 29 aprile in quel di Massa Carrara ha ottenuto il secondo posto nella categoria 10/11 anni, classe B1. La coppia pugliese è giunta alle spalle di quella piemontese, mentre il terzo gradino del podio se lo è aggiudicato il team del Veneto.

Il giovane talento biscegliese ha cominciato a ballare all’età di 4 anni entrando poi a fare parte della Revolution Dance, team di Ruvo di Puglia dove in pratica da sempre gareggia in coppia con la Visconti e con la quale hanno conquistato il Campionato Regionale di categoria lo scorso 26 marzo in quel di Lucera.

Successi meritati frutto di tanta abnegazione e spirito di sacrificio, oltre al talento innato di Venosi che si prepara a vivere una seconda parte di 2022 con la prospettiva di poter crescere ulteriormente nel suo percorso.