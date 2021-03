Mecato Bisceglie calcio: rinforzo in difesa, arriva l’israeliano Hasan

Nuova operazione in entrata per il Bisceglie che rimpingua il reparto difensivo con l’approdo del centrale Yarin Hasan.

Nato a Netanya (Israele) il 22 marzo 1994, il neo acquisto nerazzurro è cresciuto nelle giovanili del Maccabi Netanya. Nel 2012 è approdato in prima squadra collezionando sino al 2016, 68 presenze e 2 reti vincendo la Liga Leumit (serie B) nel 2013-2014 e raggiungendo, nella stessa annata, la finale della Coppa D’Israele persa per 1-0 contro l’Ironi K.Shmona. Nel 2015 invece, contribuisce a raggiungere la salvezza nel massimo campionato israeliano.

Nel 2016 firma per l’Hapoel Petah Tiqwa squadra all’epoca militante nella Ligat ha’Al (serie A isrealiano) sfiorando l’approdo nelle coppe europee 2016-2017 (quarto posto al termine dei playoff) ed ottenendo la permanenza nei successivi due campionati. Nelle tre annate, Hasan è andato a segno in 8 occasioni.

Nel 2019 indossa la casacca dell’Hapoel Hadera centrando un nono posto finale.

Il difensore classe 1994, ha fatto parte della selezione israeliana Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 21.

Il neoacquisto sarà a disposizione di mister Papagni per il match esterno contro il Potenza, valevole per la trentaduesima giornata del campionato serie C girone C, ed indosserà la maglia numero 31.

L’A.S. Bisceglie srl ringrazia il procuratore Raffaele Agovino per la buona riuscita della trattativa.