Mauro Dell’Olio è il nuovo direttore generale del Bisceglie Calcio

“L’As Bisceglie Calcio comunica di aver arricchito i propri quadri dirigenziali con la nomina di Mauro Dell’Olio in qualità di nuovo direttore generale“. Con queste parole parte la nota ufficiale del club che ufficializza la nuova nomina.

Biscegliese doc, 37 anni, Dell’Olio è uno dei più giovani d.g. della storia del sodalizio nerazzurro stellato. Libero professionista, ha fatto parte per 19 anni della sezione arbitrale AIA di Molfetta ricoprendo dapprima il ruolo di arbitro, quindi di assistente, con quasi 100 gare all’attivo in Lega Pro e oltre 50 in serie D.

Da sempre appassionato dei colori nerazzurro stellati, motivato e determinato a trasferire le proprie competenze all’interno del club, Dell’Olio è immediatamente operativo.