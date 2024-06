Maurizio Di Pinto nuovo allenatore del Canosa A5, “Far parlare i fatti e non le chiacchiere”

È il biscegliese Maurizio Di Pinto il nuovo allenatore che guiderà il Canosa A5 per la stagione 2024/2025 nel campionato di Serie A2.

Di Pinto torna a Canosa questa volta con i gradi di allenatore capo dopo la breve esperienza come vice di Leopoldo Capurso nella stagione scorsa.

“Quando il direttore mi ha chiamato – ha dichiarato Di Pinto – ho subito accettato. I pochi mesi passati lo scorso anno mi hanno confermato quello che già sapevo: ci conosciamo dai tempi della C2 e questa società è formata da bravissime persone preparate e ambiziose, lo dice la storia. Un percorso di crescita che assomiglia molto al mio, fatto di tanta gavetta, che dalla C2 li ha portati fino alla A2 Élite. Adesso, dopo la retrocessione della scorsa stagione bisogna subito ripartire, con umiltà, sacrificio e amore per questa maglia. Ai tifosi faccio un appello – conclude – quest’anno giocheremo di nuovo a casa, abbiamo bisogno di voi, promesse non ne possiamo fare ma possiamo assicurarvi che la maglia sarà sudata e onorata da tutti coloro che la indosseranno. Il motto sarà testa bassa e pedalare, dobbiamo fare parlare i fatti e non le chiacchiere”.