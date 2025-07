Mattia Di Franco prosegue il rapporto con la Virtus Bisceglie

Il contatore delle stagioni di Mattia Di Franco con la casacca della Virtus Bisceglie ha raggiunto quota sei.

Il centrocampista offensivo classe 2000 è un elemento adattabile anche all’impiego in altre zone del campo, come ha dimostrato nel corso dell’annata appena trascorsa. Cresciuto nel settore giovanile della Fidelis Andria, Di Franco ha giocato in Eccellenza con il Corato e in Promozione a Bitritto.

Le 21 reti messe a segno lo rendono uno dei principali realizzatori del team biscegliese, di cui è riferimento prezioso e perno inamovibile.

Credits: Cristina Pellegrini