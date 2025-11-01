Match insidioso per Star Volley, al PalaPalmiotto arriva il Pomezia

Quarto appuntamento stagionale per la Star Volley che, oggi pomeriggio alle ore 19, riceve la visita del Pomezia al “PalaPalmiotto” di Giovinazzo nel match valido per il girone D di Serie B1.

Una sfida equilibrata sulla carta, tra due squadre reduci da due vittorie ed una sconfitta nelle prime tre giornate del torneo. Entrambe le formazioni, infatti, hanno fin qui conquistato 6 punti ed hanno avuto un percorso molto simile con i successi netti contro Trestina e Arzano per le biscegliesi e contro Cerignola e la stessa Trestina per le laziali intervallati dalla sconfitta di ambedue contro la capolista Castellana Grotte. Per le nerofucsia alle difficoltà logistiche legate all’indisponibilità del PalaDolmen si è aggiunto l’infortunio patito dalla schiacciatrice Camila Bausero, costretta ad operarsi per la rimozione di una lesione al menisco interno del ginocchio destro. Nonostante questo coach Guadalupi ha preparato con la consueta attenzione l’impegno in settimana con l’auspicio di dare continuità al netto successo contro Trestina dello scorso weekend. Anche Pomezia, però, non vuole interrompere la propria striscia positiva e per tornare a casa con un risultato positivo il tecnico ospite Massimo Dagioni può contare su un roster di buonissimo livello con la palleggiatrice Carlotta Oggioni, l’opposto Carlotta Frasca e l’esperta laterale Deborah Liguori come punti di forza.

L’incontro tra Star Volley Bisceglie e Pomezia sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Sara Galiuti e Andrea Tavano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)