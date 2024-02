Match di cartello per i Lions al PalaDolmen

Match di cartello per i Lions contro San Vendemmiano, per i nerazzurri impegno sul parquet di casa del PalaDolmen, con palla a due prevista alle 19:30 di domenica 18 febbraio, contro una formazione d’alta fascia come quella ospite; attualmente al terzo posto in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio cercano una vittoria di prestigio, per rialzarsi in classifica e nel morale, e per fare ciò i padroni di casa faranno leva sul fattore campo e sui rientri dalle indisponibilità elementi di qualità come Rodriguez e Suppi; per quella che si prospetta essere un’ardua sfida contro un avversario di alto livello, oltre che un match di cartello per i Lions.

Gli avversari sono ai vertici della classifica, avendo maturato un record di 17-7, terzo miglior record del campionato, grazie anche ad un roster profondo e ricco di qualità; che vanta elementi come Edoardo Di Emidio, ex di turno, Kristaps Gluditis, top scorer dei suoi, e tanti altri; come Oxilia, Chiumenti Lorenzo Calbini e Alberto Cacace. Questi e molti altri gli elementi del ricco roster in mano a Michele Carrea, tecnico 41enne che può vantare diverse esperienze in A2.

Il match sarà arbitrato da Davide Valletta di Montesilvano (Pescara) e Samuele Riggio di Siderno (Reggio Calabria). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (segnapunti), Luigi Serrano di Monteroni (cronometrista) e Isabella Giordano di Bari (addetto ai 24”)

Foto: Cristina Pellegrini