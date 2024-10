Match d’alta quota per la Diaz, Cinco in casa. Impegno di Coppa per Nettuno

L’ultimo sabato di Ottobre coincide con tre gare di un certo spessore per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo tutte alle ore 16.00.

Trasferta salentina per la Diaz di scena ad Aradeo per affrontare la compagine locale nel terzo incontro del campionato cadetto girone G. Considerando la posizione in classifica si affrontano le due squadre a punteggio pieno pertanto si prospetta una gara aperta ad ogni risultato. Statistiche alla mano, si affrontano il miglior attacco e la seconda difesa meno perforata. Aradeo a segno in 17 occasioni (10 gol nell’ultimo incontro con il Carovigno), i biscegliesi invece hanno subito 2 reti (meglio solo l’Alta Futsal con una marcatura subita).

Obiettivo riscatto per il Futbol Cinco che, al “Pala Cosmai”, ospiterà gli Azzurri Conversano nel turno numero 7 del massimo torneo regionale. I nerazzurri vogliono tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive per cercare di risalire posizioni in classifica. Al contempo, la compagine ospite mette nel mirino il terzo successo in trasferta per mantenere la scia della capolista Cus Bari. Nell’ultimo precedente, il Futbol Cinco si impose per 9-6.

Gara di coppa per il Nettuno che si recherà al “Paolo Poli” di Molfetta per affrontare le Aquile Molfetta nella gara d’andata del primo turno di Coppa Puglia.

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco