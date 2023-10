Match d’alta quota per il Don Uva, Virtus Bisceglie a caccia di punti

Due gare tutte da vivere per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 8 ottobre alle ore 15.30 nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria.

I biancogialli di mister Capurso di scena al “D’Achille” di Troia mettono nel mirino la quinta vittoria consecutiva per continuare il positivissimo momento di forma. Una gara d’alta quota visto che si affrontano la prima e la terza in classifica che nell’ultimo turno ha pareggiato per 1-1 con lo Sporting Apricena. Di fronte il secondo ed il terzo miglior attacco del girone. Il Don Uva ha siglato 9 gol mentre, la compagine di casa, 8. Le due compagini hanno subito sinora 1 e 3 reti che ne fanno i migliori reparti arretrati del girone A. La contesa sarà diretta da Carlo Vigilante di Taranto il quale sarà coadiuvato da Vito Saracino di Molfetta e Federico Tarantini di Barletta.

Dopo due sconfitte di fila la Virtus Bisceglie vuole conquistare i primi punti stagionali nel match del “Di Liddo” con il Noicattaro. Un risultato positivo equivalerebbe ad una boccata d’ossigeno per la compagine virtussina guidata da Giulio Pedone. Non sarà semplice in quanto la squadra ospite è reduce dal ko interno con l’Atletico Vieste e punterà ad ottenere la prima affermazione in campionato. Dirigerà l’incontro Emidio Pio Cipriano di Foggia.

Foto: Ufficio stampa Don Uva