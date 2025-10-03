Mariangela Di Reda torna al centro del progetto Sportilia Volley

Mariangela Di Reda, centrale di lunga esperienza pronta a fornire il suo apporto a Sportilia Volley Bisceglie nella stagione che segna il ritorno della formazione biancazzurra in serie C.

Classe 1986, biscegliese, Di Reda vanta una lunga militanza alle dipendenze di coach Nicola Nuzzi, con numerosi campionati di serie B2 e C alle spalle. Oltre a Sportilia, in carriera ha indossato le maglie di Turi, PVG Triggiano e Asem Bari in B2, oltre alle parentesi con Manfredonia e Capurso in C.

Prosegue, intanto, il conto alla rovescia verso l’atteso esordio stagionale, in calendario sabato 11 ottobre sul rettangolo del PalaCosmai contro la Joy Volley Femminile di Gioia del Colle. Riscontri confortanti sull’attuale condizione delle biancazzurre sono emersi in occasione del duplice test sostenuto con la Polis Corato, altra compagine ai nastri di partenza della serie C, mentre domani, 4 ottobre, è prevista a Bisceglie un’altra amichevole pre-season, questa volta di fronte alla Don Milani Bari. (Credit foto: Angelo Ruggieri)