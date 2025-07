Marcelo Dip sceglie ancora i Lions e rinnova per un’altra stagione

Un legame che si rinsalda per la quinta stagione consecutiva. Procede senza sosta il mercato dei Lions Bisceglie in vista della stagione 2025/26 e, nella giornata di ieri, la società nerazzurra ha annunciato il rinnovo del pivot Marcelo Dip, ormai vero e proprio punto fermo della formazione cittadina.

L’esperto giocatore argentino sposa ancora una volta il progetto Lions e a 41 anni guiderà nuovamente il gruppo affidato a coach Vito Console. Dip sarà il faro e il leader carismatico del roster biscegliese grazie ad un bagaglio di esperienza vastissimo costruito nell’arco di una lunghissima carriera vissuta sui parquet di tutta Italia. Inoltre, nell’ultimo campionato, il lungo argentino ha dimostrato di essere, a dispetto dell’età, un giocatore molto efficace su entrambi i lati del campo come confermano le ottime statistiche prodotte (7.2 punti, 5 rimbalzi e 2.3 assist di media). Numeri che avvalorano la bontà della scelta del direttore sportivo Di Nardo, autore di una conferma importantissima per tutto l’ambiente Lions visto il carisma, il valore tecnico, il legame con la città e i tifosi e l’attaccamento alla maglia mostrato da Dip in tutte le circostanze.

Un vero e proprio colpo per i nerazzurri che procedono meticolosamente e con attenzione alla costruzione del roster con l’obiettivo di ben figurare nel prossimo campionato. Una volontà di programmare per tempo la stagione avvalorata dal fatto che il parco giocatori può già vantare ben sei ufficializzazioni infatti oltre a Dip faranno parte della squadra i nuovi innesti Leonardo Di Dio, Edoardo Anibaldi, Mario Tartaglia, Medoune Gueye e Carlo Spernanzoni. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)