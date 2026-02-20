Marcello Sarcinella torna alla guida della Star Volley Bisceglie

Entusiasmo, determinazione e concretezza: sono queste le qualità che accompagnano il ritorno di Marcello Sarcinella sulla panchina della Star Volley Bisceglie. La dirigenza nerofucsia ha scelto il tecnico tarantino per proseguire la rincorsa alle posizioni di vertice del girone D del campionato di Serie B1.

I tifosi biscegliesi lo ricordano bene per la stagione 2022-2023, quella del debutto in B2, conclusa con un eccellente terzo posto. Un percorso costruito superando difficoltà di ogni tipo grazie a compattezza, spirito di sacrificio e solidità tecnica.

Il 54enne allenatore, tra i più apprezzati in Puglia, vanta esperienze di rilievo ad Aragona e Roma in A2, oltre a Bari, Marsala, Brindisi, Cerignola e Potenza tra B1 e B2. Idee chiare, compiti ben definiti, pragmatismo e attenzione agli aspetti psicologici del gruppo: Sarcinella ha già iniziato a imprimere la sua impronta nel lavoro svolto al PalaCosmai in vista della sfida interna di sabato 21 febbraio contro Trestina, in programma al PalaPalmiotto di Giovinazzo alle ore 19, con ingresso libero.