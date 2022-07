Marcello Sarcinella nuovo coach della Star Volley Bisceglie

Con la B2 ormai ufficiale da qualche giorno, Star Volley Bisceglie ufficializza il nuovo tecnico con l’incarico affidato a Marcello Sarcinella.

Tarantino di 51 anni, Sarcinella vanta una grande esperienza, viste le esperienze con Aragona e Roma in A2, Bari, Marsala, Brindisi e Potenza, tra B1 e B2.

Lo scoro anno coach Sarcinella ha allenato la Flv Cerignola in B1. “Sono davvero molto contento di poter iniziare questa nuova avventura con Bisceglie, in una categoria che non frequento da un po’ di anni” ha spiegato il nuovo timoniere nerofucsia. “Sono fiducioso e consapevole che con il duro lavoro quotidiano e la massima cura per i dettagli faremo un buon campionato, ci divertiremo e vivremo una stagione esaltante”.

“Devo riconoscere di essere stato particolarmente colpito dalla determinazione, dalle idee chiare e dalla gran voglia di fare le cose per bene che traspare subito confrontandosi con dirigenti appassionati come Andrea Montrone e Salvatore Cortese: non ci ho messo molto ad accettare di condividere questo progetto stimolante. «La squadra? Crediamo nell’organico che stiamo costruendo e confidiamo possa esprimersi su ottimi livelli. Non vedo l’ora di cominciare – chiosa Sarcinella”.

Il campionato di serie B2 avrà inizio nel fine weekend tra sabato 8 e domenica 9 ottobre.