Manuel Gonzalez nuovo rinforzo per la difesa del Bisceglie Calcio

Importante operazione di mercato per il Bisceglie Calcio che, come annunciato nella conferenza stampa di lunedì, ha ufficializzato l’ingaggio di Manuel Gonzalez, difensore centrale argentino classe 1991. Un acquisto di peso, fortemente voluto dalla Dirigenza e dal direttore sportivo Danilo Dammacco, che arricchisce il reparto arretrato con esperienza, fisicità e qualità.

Originario di Buenos Aires, Gonzalez ha costruito la sua carriera partendo dal Ferro Carril Oeste per poi vestire le maglie di diverse formazioni argentine come San Jorge, Aconquija, Villa Mitre, Estudiantes Buenos Aires (dove ha militato anche nell’Under 20), Pacifico, Tigre e Acassuso. Dopo una parentesi in Costa Rica con il San Carlos, nel gennaio 2019 sbarca in Europa accasandosi in Norvegia all’Egersunds.

La sua avventura italiana comincia nella stagione 2019/20 con il Fasano, per poi proseguire con Taranto (dove conquista la promozione in Serie C), Gelbison, Trapani e Campobasso. Proprio con i molisani, Gonzalez è stato tra i protagonisti della vittoria del Girone F della Serie D nella stagione 2023/24, collezionando 29 presenze, 3 gol e 1 assist.

Dopo un anno trascorso in Serie C con la maglia dell’Olbia, il difensore argentino ha scelto di sposare il progetto del Bisceglie, attirato dall’ambizione e dalla solidità di un club che punta a recitare un ruolo da protagonista.