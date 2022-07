Mantovani nuovo acquisto Star Volley: “Saremo capaci di toglierci belle soddisfazioni”

Fisicità, disciplina tattica, dinamismo ed energia. Sono le caratteristiche che contraddistinguono Charsline Mantovani, nuovo acquisto della Star Volley Bisceglie.

La 26enne centrale originaria del Friuli-Venezia Giulia in carriera ha vestito, fra le altre, le maglie di Fiumicello Villa Vicentina, New Virtus Trieste, Libertas Trieste e nell’ultima annata quella della Fenice Libera Virtus Cerignola in B1.

“Sono felice di giocare in una formazione pugliese per la seconda stagione consecutiva – dichiara Mantovani – e di ritrovare in panchina Marcello Sarcinella, con il quale ho condiviso già l’annata di Cerignola. L’esperienza lontano da casa è stata molto utile e formativa sotto diversi punti di vista e davanti alla proposta della Star Volley non ho avuto titubanze e ho detto subito di sì”.

“Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra – continua – iniziare a lavorare sul parquet e spero di allacciare un rapporto con il pubblico biscegliese, confidando che la pandemia finisca alle nostre spalle e si possa tornare a giocare in palazzetti gremiti. Il campionato di B2? Bisognerà partire dalla consapevolezza che nessuno regalerà nulla a questi livelli: sono convinta che con un lavoro serio tutti i giorni in palestra e la massima determinazione sul campo – conclude il neo acquisto della Star Volley – saremo capaci di toglierci delle belle soddisfazioni”.