Manita Futbol Cinco, Diaz e Nettuno ko

Una vittoria e due sconfitte. Questo è l’esito delle tre gare che hanno visto protagoniste le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 6 novembre.

I biancorossi di Danisi vengono battuti in trasferta per 5-0 dall’Itria nel quinto turno del campionato di serie B girone G. Mattatore dell’incontro è Araujo con tre reti a cui si aggiunge la doppietta di Fanelli. Diaz che deve rimandare l’appuntamento con i primi punti in trasferta e rimane sempre a 4 lunghezze così come Chaminade, Dream Team Palo del Colle, Mirto e Bitonto prossimo avversario dei biscegliesi con l’incontro che si disputerà sabato 13 novembre al “Paladolmen”.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pronostici rispettati per il Futbol Cinco che supera per 5-0 il Barletta calcio a 5 nel settimo turno del massimo torneo regionale di calcio a 5. Le cinque reti portano la firma di De Cillis e Cassanelli, artefici di una doppietta a testa rimpinguate dal sigillo di Sinigaglia. I nerazzurri volano in quinta posizione con 10 posizione in compagnia di Azzurri Conversano, Volare Polignano, Aradeo calcio a 5 e Futsal Barletta. I biscegliesi torneranno in campo martedì sera, 9 novembre, alle ore 21 per affrontare l’Alta Futsal Altamura battuto per 5-1 dal Futsal Barletta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Non basta la tripletta di Mugeo per evitare al Nettuno la quarta sconfitte in cinque gare di campionato. I biscegliesi infatti cedono per 7-5 all’Olimpia Palo. Ai gol del classe ’97 si aggiungono le marcature di Valente e Carabellese. I ragazzi del presidente Papagni scenderanno in campo al “Tensostatico Piazzolla” di Margherita di Savoia martedì 9 novembre per affrontare il Grimal Team c5 nel match d’andata del primo turno di Coppa Puglia. Per quanto concerne il campionato invece, nel prossimo turno, in programma sabato 13, al “Centro Sportivo Aurora” arriverà il Cus Bari.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A