Manfredonia-Bisceglie si gioca allo stadio “Miramare”

Manfredonia-Bisceglie, finale playoff del girone A di Eccellenza, si giocherà domenica prossima, a partire dalle ore 16.30, allo stadio “Miramare”.

La conferma arriva dai due club con quell sipontino che ha ottenuto l’agibilità dell’impianto sportivo. Sarà l’esordio stagionale nella propria “casa” per la squadra allenata da Pasquale De Candia. Chi vince, accede allo spareggio secco per la serie D. In caso di parità, dopo 120 minuti, sarebbero i garganici a passare il turno, in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare rispetto ai nerazzurri di Francesco Passiatore