Manca sempre meno all’esordio in campionato per i Lions Bisceglie

I Lions Bisceglie possono lasciarsi alle spalle il precampionato, che ha fornito ottime indicazioni al coach Fabio Saputo, preparandosi all’avvio del campionato di Serie B2.

L’ultimo impegno amichevole era previsto venerdì 20 settembre contro il Mola, ma è stato annullato su richiesta della stessa società molese. Ora però la testa è tutta sul Campionato ormai alle porte, con l’esordio previsto sabato 28 settembre sul parquet del PalaMazzola contro il CJ Taranto. Saranno numerosi gli impegni ravvicinati che vedranno protagonista la compagine biscegliese, per un totale di 34 incontri nelle due fasi a gironi. Il primo incontro casalingo è fissato per il 6 ottobre contro l’Air Basket Termoli, a cui susseguiranno altri importanti sfide con formazioni pugliesi, campane, lucane, calabresi e siciliane. Ora non resta che dare la parola al campo, dove il roster nerazzurro avrà la possibilità di regalare emozioni alla folta cornice di pubblico biscegliese, pronta a sostenere la propria squadra nella nuova avventura in B2.