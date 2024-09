L’Unione vince l’andata di Coppa contro il Molfetta

L’Unione vince l’andata di Coppa Italia Eccellenza contro il Molfetta, vincendo per 4-2 nel match delle 15:30 del Di Liddo, e guadagnando un buon vantaggio in vista del ritorno

Gli azzurri partono forte, trovandosi sul 2-0 già al 19’, con un rigore, guadagnato da Pelosi e trasformato da Suriano, e un tap-in di Dembelé, l’ultimo arrivato in squadra, che mette alle spalle di Liso un pallone vagante in area. Pronta è la reazione ospite, che dimezza lo svantaggio a metà primo tempo con Maggiari e in apertura di ripresa, al 53’, trova il pareggio in contropiede con La Pietra, che con un destro a giro trafigge Lutzardo e ristabilisce l’equilibrio nel match.

I ragazzi di mister Monopoli però non mollano e trovano il nuovo vantaggio all’ora di gioco con Suriano, che trasforma su palla inattiva, e resistono senza troppi problemi ad un Molfetta un po’ spento nella mezz’ora finale; trovando il punto esclamativo con De Blasio, che approfitta di un errore della difesa e allo scadere lascia partire un destro che trafigge Liso e inchioda il risultato sul 4-2, l’Unione vince l’andata e si prepara a difendere il risultato nel ritorno.

Unione-Molfetta 4-2

Marcatori: Suriano 15’ Sory 19’ 29’ Maggiari 53’ La Pietra 60’ Suriano 96’ De Blasio

Unione Calcio: Lutzardo – La Notte (68’ La Notte) – Miano – Adrian – Petrizzelli – Dembelé (70’ Zinetti) – Andriano – De Marco (61’ De Blasio) – Ziani (Farinola) – Suriano – Pelosi (73’ Amoroso). All. Monopoli

Panchina: Di Lullo, Farinola, Amoroso, Di Pierro, Dicorato, Zinetti, Dell’Olio, De Blasio, Cirulli

Molfetta Calcio: Liso – Comitangelo – Romanelli – Carubini (76’ Potenza) – Forgione – Calabria – Morra (89’ Mastrorilli) – Carannante (66’ Del Cason) – La Pietra – Maggiari (88’ Colamesta) – Barrasso (46’ Ciranna)

Panchina: Del Rosso, Tupputi, Del Cason, Mastrorilli, Carlucci, Ciranna, Potenza, Vino, Colamesta

Ammoniti: Romanelli 7’ (M) Adrian 21’ (U) Carubini 15’ (M) Dembelé 49’ (U) Ciranna 68’ (M) Suriano 73’ (U) Andriano 83’ (U)