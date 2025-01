L’Unione sfiora il successo contro il Polimnia, non va oltre il pari anche il Bisceglie / CLASSIFICA

Il 23° turno di Eccellenza Pugliese va in archivio con la sfida ricca di emozioni tra Unione Calcio e Polimnia, terminata 2-2, ed il pareggio a reti bianche del Bisceglie sul campo del Canosa.

Esaltante partita che ha pienamente rispettato le aspettative, quella andata in scena al “Di Liddo” tra Unione Calcio e Polimnia, seconda forza del girone. Gli azzurri si rendono subito pericolosi con Dembelè, che va vicino al vantaggio in due situazioni. I padroni di casa devono rinunciare all’estremo difensore Lullo, che abbandona il campo dopo aver rimediato un duro colpo alla testa. Al 42′ sono gli ospiti a sbloccare il match con un’ottima iniziativa personale della stella Galano, che sfrutta un errore in disimpegno di De Blasio facendosi fermare prima dal subentrato Rocchitelli e poi dal palo, ma sulla respinta Ramos non può sbagliare a porta sguarnita. L’Unione ha continuato a proporre interessanti iniziative con coraggio e qualità, ma la compagine di Polignano si è dimostrata più cinica nella prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa Suriano si rende protagonista di due ghiotte occasioni. Al 65′ il solito Amoroso pareggia i conti su assist di Pelosi. Appena quattro minuti dopo, gli azzurri ribaltano il risultato con il colpo di testa angolato di Saani su cross di Farinola. Al 78′ arriva la doppietta di Ramos con un pregevole tiro a giro, che ristabilisce la parità. Importante prova di forza dell’Unione, che ha replicato la rimonta compiuta nel match d’andata, ma si è fatta raggiungere da un Polimnia in gran forma, che ha costretto i biscegliesi ad accontentarsi di un punto. I ragazzi guidati da mister Monopoli saranno impegnati domenica in un altro scontro d’alta classifica contro l’Atletico Acquaviva.

Il Bisceglie muove la classifica con un prezioso punto nella trasferta di Canosa, in un match molto spigoloso privo di particolari emozioni. Il primo tempo ha regalato davvero poche occasioni da gol, complici anche le numerose interruzioni e l’eccessivo nervosismo in campo e sulle due panchine. I nerazzurri sono riusciti a contrastare gli attacchi avversari, in particolare quelli dell’ex Mangialardi, ma hanno fatto molta fatica ad impensierire la retroguardia canosina. Al 63′ i padroni di casa sprecano una grossa chance per passare in vantaggio prima con il tiro respinto da Baietti e poi con il tap-in fallito da Sanchez a pochi passi dalla porta, dopo l’errato intervento di Taccogna, che rischia di commettere autogol. Nel prossimo turno la squadra allenata da mister Di Meo sarà chiamata ad affrontare il Massafra, che si trova appaiata in classifica a quota 31 punti, in una sfida che dirà molto sulle ambizioni future della compagine stellata.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO